Гуси-лебеди

Автор: В. Борисов, Я. Узенюк

Режиссер-постановщик: В. Борисов

Продолжительность 25 минут

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.