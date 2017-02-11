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Гуси-лебеди

Гуси-лебеди

Автор: В. Борисов, Я. Узенюк
Режиссер-постановщик: В. Борисов

Продолжительность 25 минут

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

11 февраля, суббота
11:00
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11 февраля, суббота
13:00
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12 февраля, воскресенье
11:00
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12 февраля, воскресенье
13:00
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