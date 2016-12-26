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Двенадцать месяцев

Двенадцать месяцев

Спектакль «Двенадцать месяцев» — настоящая зимняя феерия! 

Любимое всеми сочинение С. Маршака в постановке А. Добролюбовой не только красивое и музыкальное, но и ещё немного озорное. Есть тут и вздорная королева, и интеллигент-профессор, и старый солдат с большой ёлкой, и злая мачеха, и снег, и ветер, и подснежники в лютую стужу. А вот двенадцать месяцев календаря по замыслу художника О. Сидоренко (г. Брянск) являются пестрой ярмарочной каруселью четырех усатых-бородатых сезонов – гигантов до потолка.  Неотъемлемая часть представления – новогодние волшебства. 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

26 декабря, понедельник
11:00
 В календарь
 В календарь
26 декабря, понедельник
14:00
 В календарь
 В календарь
27 декабря, вторник
11:00
 В календарь
 В календарь
27 декабря, вторник
14:00
 В календарь
 В календарь
28 декабря, среда
11:00
 В календарь
 В календарь
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