Двенадцать месяцев
Спектакль «Двенадцать месяцев» — настоящая зимняя феерия!
Любимое всеми сочинение С. Маршака в постановке А. Добролюбовой не только красивое и музыкальное, но и ещё немного озорное. Есть тут и вздорная королева, и интеллигент-профессор, и старый солдат с большой ёлкой, и злая мачеха, и снег, и ветер, и подснежники в лютую стужу. А вот двенадцать месяцев календаря по замыслу художника О. Сидоренко (г. Брянск) являются пестрой ярмарочной каруселью четырех усатых-бородатых сезонов – гигантов до потолка. Неотъемлемая часть представления – новогодние волшебства.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
26 декабря, понедельник
11:00
26 декабря, понедельник
14:00
27 декабря, вторник
11:00
27 декабря, вторник
14:00
28 декабря, среда
11:00
28 декабря, среда
14:00
29 декабря, четверг
11:00
29 декабря, четверг
14:00
30 декабря, пятница
11:00
2 января, понедельник
14:00
3 января, вторник
14:00
4 января, среда
11:00
4 января, среда
14:00
5 января, четверг
11:00
5 января, четверг
14:00
6 января, пятница
11:00
6 января, пятница
14:00
7 января, суббота
11:00
7 января, суббота
14:00
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