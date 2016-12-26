Спектакль «Двенадцать месяцев» — настоящая зимняя феерия!

Любимое всеми сочинение С. Маршака в постановке А. Добролюбовой не только красивое и музыкальное, но и ещё немного озорное. Есть тут и вздорная королева, и интеллигент-профессор, и старый солдат с большой ёлкой, и злая мачеха, и снег, и ветер, и подснежники в лютую стужу. А вот двенадцать месяцев календаря по замыслу художника О. Сидоренко (г. Брянск) являются пестрой ярмарочной каруселью четырех усатых-бородатых сезонов – гигантов до потолка. Неотъемлемая часть представления – новогодние волшебства.