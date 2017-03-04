Дюймовочка

Любимая сказка на большой сцене!

Только знакомая сказка может быть любимой. А кто не слышал старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке? И уж поверьте, она обязательно станет вашей любимой, её расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи.