Дюймовочка
Любимая сказка на большой сцене!
Только знакомая сказка может быть любимой. А кто не слышал старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке? И уж поверьте, она обязательно станет вашей любимой, её расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
4 марта, суббота
11:00
4 марта, суббота
13:00
5 марта, воскресенье
11:00
5 марта, воскресенье
13:00
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