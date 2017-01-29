День рождения Смирновой
Л. Петрушевская (чёрный зал)
Одноактная пьеса / продолжительность 1 час 15 мин. (без антракта)
Режиссёр-постановщик Марина Семёнова
«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...
В спектакле заняты артисты: Марина Семёнова, Анна Антонова, Татьяна Максимова, Антон Ещиганов.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262
29 января, воскресенье
18:00
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