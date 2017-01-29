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День рождения Смирновой

День рождения Смирновой

Л. Петрушевская   (чёрный зал)

Одноактная пьеса / продолжительность 1 час 15 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Марина Семёнова

«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...

В спектакле заняты артисты: Марина Семёнова, Анна Антонова, Татьяна Максимова, Антон Ещиганов.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

29 января, воскресенье
18:00
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