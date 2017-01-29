Л. Петрушевская (чёрный зал)

Одноактная пьеса / продолжительность 1 час 15 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Марина Семёнова

«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...

В спектакле заняты артисты: Марина Семёнова, Анна Антонова, Татьяна Максимова, Антон Ещиганов.