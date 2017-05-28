Режиссер-постановщик: Михаил Заец (Ростов-на-дону)

В ролях: Виктор Крахмалёв, Владимир Байдалов, Леонид Всеволодский, Александр Ли, Анна Антонова, Татьяна Максимова, Анастасия Быкова, Ирина Звягинцева, Алиса Медведева, Елена Денисова, Татьяна Никонова.





"Дамский портной" - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу!