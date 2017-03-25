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Чужой ребенок

Чужой ребенок

автор: Василий Шкваркин

режиссёр-постановщик: Вячеслав Тыщук

художник-постановщик: Дмитрий Разумов

О спектакле:

Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный! 
Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.

Премьера состоится 25 и 26 марта 2017 года!

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

25 марта, суббота
18:00
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26 марта, воскресенье
18:00
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15 апреля, суббота
18:00
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