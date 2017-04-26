Чужих мужей не бывает
Режиссер: Сергей Ефремов
"Чужих мужей не бывает" - утверждает Элизабет, главная героиня уморительной одноименной комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъярённые жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих невероятных событий - легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга. Как разрешится эта встреча? Как выкрутятся герои из непростой ситуации?
Вы узнаете, посетив наш спектакль 26 апреля.
2 часа феерического юмора и ирландский колорит сделают вечер незабываемым.
Действующие лица:
Элизабет (Галина Данилова)
Молодая, разведенная женщина свободных нравов. Умна, расчетлива, с хорошим воображением. Прекрасно умеет считать деньги, особенно деньги мужа и, желательно, чтобы муж был чужим, ведь, по мнению Элизабет, "Чужих мужей не бывает".
Шон (Эдуард Радзюкевич)
Добродушный мужчина в полном расцвете сил, средних лет. Женат на Рейчел, весьма наивной, но немного деспотичной, старомодной и недалекой даме. Зарабатывает на продаже часов. Не богат, но состоятелен. Питает слабость к разведению кур и похождениям "налево".
Дуглас (Андрей Кайков)
Владелец рыболовецкой компании, гуляка и выпивоха. Склонен к авантюризму, прижимист, а иногда даже скуп. Женат, но это его не очень сильно волнует. Болтлив, любитель приврать.
Аннет (Мария Сластенкова)
Молодая, эксцентричная особа, весьма сообразительна и находчива. Давняя подруга Элизабет. Замужем за Кевином, который до сих пор влюблен в Элизабет, не смотря на то, что женат на Аннет. В целом все сложно...
Кевин (Никита Заболотный)
Буйный, но добродушный алкоголик-ветеринар, по уши влюбленный в Элизабет - подругу своей жены.
Рейчел (Никита Заболотный)
Рейчел в переводе с ирландского – овца, что, пожалуй, дополнительно характеризует нашу героиню.
Стоимость билета от 1500 рублей.
Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62
Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул.Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов.Телефон: 30-62-42
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262