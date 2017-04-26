Режиссер: Сергей Ефремов



"Чужих мужей не бывает" - утверждает Элизабет, главная героиня уморительной одноименной комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъярённые жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих невероятных событий - легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга. Как разрешится эта встреча? Как выкрутятся герои из непростой ситуации?

Вы узнаете, посетив наш спектакль 26 апреля.

2 часа феерического юмора и ирландский колорит сделают вечер незабываемым.





Действующие лица:

Элизабет (Галина Данилова)

Молодая, разведенная женщина свободных нравов. Умна, расчетлива, с хорошим воображением. Прекрасно умеет считать деньги, особенно деньги мужа и, желательно, чтобы муж был чужим, ведь, по мнению Элизабет, "Чужих мужей не бывает".



Шон (Эдуард Радзюкевич)

Добродушный мужчина в полном расцвете сил, средних лет. Женат на Рейчел, весьма наивной, но немного деспотичной, старомодной и недалекой даме. Зарабатывает на продаже часов. Не богат, но состоятелен. Питает слабость к разведению кур и похождениям "налево".



Дуглас (Андрей Кайков)

Владелец рыболовецкой компании, гуляка и выпивоха. Склонен к авантюризму, прижимист, а иногда даже скуп. Женат, но это его не очень сильно волнует. Болтлив, любитель приврать.



Аннет (Мария Сластенкова)

Молодая, эксцентричная особа, весьма сообразительна и находчива. Давняя подруга Элизабет. Замужем за Кевином, который до сих пор влюблен в Элизабет, не смотря на то, что женат на Аннет. В целом все сложно...



Кевин (Никита Заболотный)

Буйный, но добродушный алкоголик-ветеринар, по уши влюбленный в Элизабет - подругу своей жены.



Рейчел (Никита Заболотный)

Рейчел в переводе с ирландского – овца, что, пожалуй, дополнительно характеризует нашу героиню.



Стоимость билета от 1500 рублей.



Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62

Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул.Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов.Телефон: 30-62-42