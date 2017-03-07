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Чудо-день

Чудо-день

Возраст 1+
Продолжительность 50 минут
Режиссер-постановщик Оксана Исаева (г. Москва)

 

       Премьера!

«Чудо-день» — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям!

Автор и режиссер постановки Оксана Исаева предлагает зрителям окунуться в океан счастья, который может вместить в себя всего лишь один день, проведенный мамой вместе с малышом. 

Главные волшебники: улыбчивая босоногая фея Ма и Малыш Елисей. Человек и кукла, которая на фоне классической музыки и нежной сценографии, буквально оживает в руках актрисы.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

7 марта, вторник
14:00
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