Премьера!

«Чудо-день» — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям!

Автор и режиссер постановки Оксана Исаева предлагает зрителям окунуться в океан счастья, который может вместить в себя всего лишь один день, проведенный мамой вместе с малышом.

Главные волшебники: улыбчивая босоногая фея Ма и Малыш Елисей. Человек и кукла, которая на фоне классической музыки и нежной сценографии, буквально оживает в руках актрисы.