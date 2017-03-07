Чудо-день
|Возраст
|1+
|Продолжительность
|50 минут
|Режиссер-постановщик
|Оксана Исаева (г. Москва)
Премьера!
«Чудо-день» — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям!
Автор и режиссер постановки Оксана Исаева предлагает зрителям окунуться в океан счастья, который может вместить в себя всего лишь один день, проведенный мамой вместе с малышом.
Главные волшебники: улыбчивая босоногая фея Ма и Малыш Елисей. Человек и кукла, которая на фоне классической музыки и нежной сценографии, буквально оживает в руках актрисы.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
7 марта, вторник
14:00
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