Бука
Автор Михаил Супонин
Возраст 3+
Продолжительность 35 минут
Режиссер-постановщик Народный артист России Станислав Железкин (г. Мытищи)
Художник-постановщик Ольга Сидоренко
Сказка о капризном зайчонке
Что лучше — быть ворчливым и занудливым букой или играть вместе с друзьями в веселые и увлекательные игры? Ответ прост и предельно ясен! Но только маленький зайчонок упрямо продолжает вредничать и капризничать и хуже от этого только ему самому.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
11 марта, суббота
13:00
12 марта, воскресенье
11:00
12 марта, воскресенье
13:00
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