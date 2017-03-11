Автор Михаил Супонин

Возраст 3+

Продолжительность 35 минут

Режиссер-постановщик Народный артист России Станислав Железкин (г. Мытищи)

Художник-постановщик Ольга Сидоренко

Сказка о капризном зайчонке

Что лучше — быть ворчливым и занудливым букой или играть вместе с друзьями в веселые и увлекательные игры? Ответ прост и предельно ясен! Но только маленький зайчонок упрямо продолжает вредничать и капризничать и хуже от этого только ему самому.