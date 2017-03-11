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Бука

Бука

Автор Михаил Супонин

Возраст     3+

Продолжительность 35 минут

Режиссер-постановщик    Народный артист России Станислав Железкин (г. Мытищи)

Художник-постановщик    Ольга Сидоренко

Сказка о капризном зайчонке

Что лучше — быть ворчливым и занудливым букой или играть вместе с друзьями в веселые и увлекательные игры?  Ответ прост и предельно ясен! Но только маленький зайчонок упрямо продолжает вредничать и капризничать и  хуже от этого только ему самому.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

11 марта, суббота
13:00
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12 марта, воскресенье
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12 марта, воскресенье
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