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Боинг-Боинг

Боинг-Боинг

М. Камолетти

Улетная комедия / продолжительность 1 час 40 мин. (с антрактом)

Режиссёр-постановщик Алексей Гирба (Москва)

Пьеса «Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60-ти странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

В спектакле заняты: Антон Ещиганов / Александр Ли, Костантин Вогачев, Ирина Звягинцева, Татьяна Никонова, Алиса Медведева, Анна Антонова.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

8 января, воскресенье
18:00
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