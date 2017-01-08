М. Камолетти

Улетная комедия / продолжительность 1 час 40 мин. (с антрактом)

Режиссёр-постановщик Алексей Гирба (Москва)

Пьеса «Боинг-Боинг» — легенда французского театра прошлого века. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60-ти странах мира. «Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

В спектакле заняты: Антон Ещиганов / Александр Ли, Костантин Вогачев, Ирина Звягинцева, Татьяна Никонова, Алиса Медведева, Анна Антонова.