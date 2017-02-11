Ай да репка

Автор: Е. Патрик

Режиссер-постановщик: Г. Искендерова

Продолжительность 35 минут

Когда никто не ссорится — тогда и дело спорится. А что делать, если в большой семье все только и ворчат, спорят, ругаются, лают, царапаются, мяукают и пищат? Ответ прост — нужно вырастить огромную репку, вот она?то всех и помирит.