Ай да репка
Автор: Е. Патрик
Режиссер-постановщик: Г. Искендерова
Продолжительность 35 минут
Когда никто не ссорится — тогда и дело спорится. А что делать, если в большой семье все только и ворчат, спорят, ругаются, лают, царапаются, мяукают и пищат? Ответ прост — нужно вырастить огромную репку, вот она?то всех и помирит.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
11 февраля, суббота
13:00
12 февраля, воскресенье
11:00
12 февраля, воскресенье
13:00
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