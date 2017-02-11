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Ай да репка

Ай да репка

Автор: Е. Патрик
Режиссер-постановщик: Г. Искендерова

Продолжительность 35 минут

Когда никто не ссорится — тогда и дело спорится. А что делать, если в большой семье все только и ворчат, спорят, ругаются, лают, царапаются, мяукают и пищат? Ответ прост — нужно вырастить огромную репку, вот она?то всех и помирит.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

11 февраля, суббота
13:00
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12 февраля, воскресенье
11:00
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12 февраля, воскресенье
13:00
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