ZippO - Илья Лапидус взорвал YouTube своими клипами, которые уже набрали более миллиона просмотров. Молодого рэпера из Украины отличает способность воплотить свои трэки в нечто особенное, не похожее на остальное: «Не изменил себе, я изменю себя».

Автор хитов : "Куришь часто", "Остаток слов","Кукла","Хотелось другой жизни", и другие.

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