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ZippO

ZippO

ZippO - Илья Лапидус взорвал YouTube своими клипами, которые уже набрали более миллиона просмотров. Молодого рэпера из Украины отличает способность воплотить свои трэки в нечто особенное, не похожее на остальное: «Не изменил себе, я изменю себя».

Автор хитов : "Куришь часто", "Остаток слов","Кукла","Хотелось другой жизни", и другие.

Специально для Южно-Сахалинска будет презентованы новые треки + все хиты!

В 18:00 состоится специальная фан - встреча для поклонников творчества и друзей ZippO! Вы сможете лично задать вопросы исполнителю, узнать самые свежие новости от него лично, принять участие в фото – сессии, получить автограф и т.д.! Для входа на фан - встречу необходим специальный билет! 

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

17 февраля, пятница
18:00
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