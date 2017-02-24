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Снежный призыв - 2017

Снежный призыв - 2017

25 февраля в Троицком пройдет зимний джип-спринт, организованный Южно-Сахалинским джипер-клубом. 

Как рассказал astv.ru один из организаторов соревнований Александр Голда, соревнования приурочены ко Дню защитников Отечества. 

"Гонки пройдут в категории "Абсолют". В них могут участвовать внедорожники с любым размером колес, любым клиренсом. Главное не только прохождение препятствий, но и скорость. При этом пользоваться лебедками запрещено, а вот лопатами - можно. Планируется, что в соревнованиях будут участвовать около 20 внедорожников. Будет определена тройка победителей, которой достанутся главные награды, предусмотрим и утешительные призы", - говорит Александр Голда.

Заявки на участие принимаются до 24:00 24 февраля. Регламент соревнований и форма заявки размещены на сайте клуба.

Справки по телефонам: 89147591400, 89147557844

Где и когда?
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Комментарии
vladimirovpro
Написано вчера, в 21:54
Поеду поснимаю если проснусь
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Online
Qwerty Online
Написано вчера, в 22:49
vladimirovpro, старт в 11.00. Прокатитесь, поснимайте.
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