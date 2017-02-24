Снежный призыв - 2017

25 февраля в Троицком пройдет зимний джип-спринт, организованный Южно-Сахалинским джипер-клубом.

Как рассказал astv.ru один из организаторов соревнований Александр Голда, соревнования приурочены ко Дню защитников Отечества.

"Гонки пройдут в категории "Абсолют". В них могут участвовать внедорожники с любым размером колес, любым клиренсом. Главное не только прохождение препятствий, но и скорость. При этом пользоваться лебедками запрещено, а вот лопатами - можно. Планируется, что в соревнованиях будут участвовать около 20 внедорожников. Будет определена тройка победителей, которой достанутся главные награды, предусмотрим и утешительные призы", - говорит Александр Голда.

Заявки на участие принимаются до 24:00 24 февраля. Регламент соревнований и форма заявки размещены на сайте клуба.

Справки по телефонам: 89147591400, 89147557844