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Жизнь замечательных зверей

Жизнь замечательных зверей

Верные друзья и помощники человека - четвероногие, служащие людям. За многовековую историю их дружбы тысячи животных стали настоящими героями. Они не только помогают нам в повседневной жизни, но и отдают свои жизни за людей.
Праздник посвящен замечательным животным. Игры, викторины, интеллектуальные состязания – воскресенье будет насыщенным! (старшая группа)
Территория зоопарка

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

18 июня, воскресенье
14:00
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