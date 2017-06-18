Жизнь замечательных зверей

Верные друзья и помощники человека - четвероногие, служащие людям. За многовековую историю их дружбы тысячи животных стали настоящими героями. Они не только помогают нам в повседневной жизни, но и отдают свои жизни за людей.

Праздник посвящен замечательным животным. Игры, викторины, интеллектуальные состязания – воскресенье будет насыщенным! (старшая группа)

Территория зоопарка