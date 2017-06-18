Жизнь замечательных зверей
Верные друзья и помощники человека - четвероногие, служащие людям. За многовековую историю их дружбы тысячи животных стали настоящими героями. Они не только помогают нам в повседневной жизни, но и отдают свои жизни за людей.
Праздник посвящен замечательным животным. Игры, викторины, интеллектуальные состязания – воскресенье будет насыщенным! (старшая группа)
Территория зоопарка
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09
18 июня, воскресенье
14:00
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