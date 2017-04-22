ЖЕНЬКАPARTY в СтрекоZе
"Я думаю, что общечеловеческое потеряло веру в рассвет жизни, в любовь. Погода чувствует настроение людей и если люди не верят в то, что наступила весна, погода это отражает.
Она как будто снова переносит назад в холодный февраль."
Женька
Песни и стихи в исполнении Жени Тодика
В репертуаре: Земфира, 7Б, Наутилус, Ночные снайперы, Агузарова, Линда и другие.
Вход свободный
18+
С уважением, Арт пространство СтрекоZа
тел: (4242) 283947
+79147583947
г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47
22 апреля, суббота
19:00
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