ЖЕНЬКАPARTY в СтрекоZе

"Я думаю, что общечеловеческое потеряло веру в рассвет жизни, в любовь. Погода чувствует настроение людей и если люди не верят в то, что наступила весна, погода это отражает.

Она как будто снова переносит назад в холодный февраль."

Женька





Песни и стихи в исполнении Жени Тодика

В репертуаре: Земфира, 7Б, Наутилус, Ночные снайперы, Агузарова, Линда и другие.

Вход свободный

18+



С уважением, Арт пространство СтрекоZа

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