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ЖЕНЬКАPARTY в СтрекоZе

ЖЕНЬКАPARTY в СтрекоZе

"Я думаю, что общечеловеческое потеряло веру в рассвет жизни, в любовь. Погода чувствует настроение людей и если люди не верят в то, что наступила весна, погода это отражает. 
Она как будто снова переносит назад в холодный февраль." 
Женька



Песни и стихи в исполнении Жени Тодика
В репертуаре: Земфира, 7Б, Наутилус, Ночные снайперы, Агузарова, Линда и другие.
Вход свободный 
18+

С уважением, Арт пространство СтрекоZа
тел: (4242) 283947
+79147583947
г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37

 

 

Где и когда?
СтрекоZа, спектакли для детей- Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47

22 апреля, суббота
19:00
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