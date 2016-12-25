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Жемчужный променад

Жемчужный променад

«Жемчужный променад» на Кубок Губернатора Сахалинской области и Первенство области по танцевальному спорту пройдет 25 декабря. В этом году на паркет Конгресс-Холл «Столица» выйдут около 300 танцевальных пар. «Жемчужный променад» станет главным событием в танцевально-спортивном движении области. Соревнования будут разделены на три отделения: в 10.00 часов стартует массовый спорт, 14:00 часов - отборочные соревнования, 19:00 часов  состоится финал и гала-концерт.

Известно, что с показательными выступлениями выступят Андрей Гусев и Вера Бондарева, победители первенства России, международных и Всероссийских соревнований по танцевальному спорту.

Билеты можно приобрести перед началом соревнований.

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

25 декабря, воскресенье
19:00
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25 декабря, воскресенье
10:00
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25 декабря, воскресенье
14:00
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