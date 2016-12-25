«Жемчужный променад» на Кубок Губернатора Сахалинской области и Первенство области по танцевальному спорту пройдет 25 декабря. В этом году на паркет Конгресс-Холл «Столица» выйдут около 300 танцевальных пар. «Жемчужный променад» станет главным событием в танцевально-спортивном движении области. Соревнования будут разделены на три отделения: в 10.00 часов стартует массовый спорт, 14:00 часов - отборочные соревнования, 19:00 часов состоится финал и гала-концерт.

Известно, что с показательными выступлениями выступят Андрей Гусев и Вера Бондарева, победители первенства России, международных и Всероссийских соревнований по танцевальному спорту.

Билеты можно приобрести перед началом соревнований.