САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА - ЖАРКИЙ СПУСК-2017!!!

ЖАРКИЙ СПУСК 2017 пройдет в стиле "ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА"!!!

Место проведения: СТК "Горный воздух".

Дата проведения: 9 апреля (воскресенье).

Время проведения: регистрация участников на верхней площадке в кафе "Звезда" с 11.00 до 11.40, старт в 12.00.

Всех гостей и зрителей приглашаем к 11.30 на среднюю площадку СТК "Горный воздух" в кафе "Лиана" всех участников ждет горячий чай с тортом! Придумываем себе образы, а самые-самые получат призы!

9 апреля с 11:00 до 12:00 СТК "Горный воздух" дарит Всем участникам и гостям мероприятия бесплатные подъемы.

Предварительная РЕГИСТРАЦИЯ будет проходить на сайте www.adrenalin65.ru с 27 марта по 7 апреля, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 с 9:00 до 17:00, в рабочие дни!

К "Жаркому спуску" не допускаются:

1) участники младше 18 лет, без разрешения родителей;

2) люди в алкогольном опьянении;

3) и самое важное условие на участнике должно быть минимум одежды.