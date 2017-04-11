XX региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» состоится на Сахалине с 12 по 16 апреля.

Он проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Подробности!

Срок подачи заявок до 13 марта 2017 года.