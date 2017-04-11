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Зеленый калейдоскоп

Зеленый калейдоскоп

XX региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» состоится на Сахалине с 12 по 16 апреля.

Он проводится ежегодно с 1998 года Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Подробности!

Срок подачи заявок до 13 марта 2017 года.

Где и когда?
Родник, экологический центр

Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20-А, тел. 762713

12 апреля, среда
00:00
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13 апреля, четверг
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14 апреля, пятница
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15 апреля, суббота
00:00
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16 апреля, воскресенье
00:00
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