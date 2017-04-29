Ярмарка корейского туризма: здоровье и отдых

Национальная организация туризма Кореи проведёт «Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых» в Южно-Сахалинске

Ярмарка будет работать один день 29 апреля в ТРК «Сити Молл» с 11:00 до 18:00. Для участия в Ярмарке в Южно-Сахалинск прибудет делегация из Республики Корея – это представители туристической и медицинской сферы. Также среди участников будут сотрудники местных туркомпаний. Участники расскажут посетителям о том, как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее.

Представители провинции Канвон-до расскажут об объектах зимней Олимпиады 2018 года, которая, как известно, пройдет в южнокорейском городе Пхёнчанг, где уже сейчас идет активная подготовка к этому знаменательному событию.

Все желающие могут в свободной форме обсудить интересующие вопросы с представителями корейской медицины и туриндустрии, а также сделать массаж рук или сфотографироваться в корейском традиционном наряде ханбок. Для детей в течение дня будут проведены мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов и украшению открыток колоритными печатями, будут работать куклы-аниматоры.

Участники из Республики Корея:

* Национальная организация туризма Кореи

* Представительство провинции Канвон-до

* ЮС Трэвел

* Госпиталь "Дэханг"

* Клиника при университете Чунг-анг

* Больница Сеульского Национального Университета (SNUH)

* Медицинский центр "СЭМ"

* Международный Медицинский Центр «ИНХА»

* Муниципальная Организация Туризма г. Инчхон

* Медицинский центр "Сон"

* Клиника Бупхёнг Химчан

Туркомпании Южно-Сахалинска:

* Авеста

* Битомо

* Вифтур

* Дрим тур

* Статус Клуб

* Мой Рейс (Сахалин Трэвел)

* Билетур

* Бенефит

* Омега Плюс

Вход свободный!

Справки по телефону (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru