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Ярмарка Фантазий

Ярмарка Фантазий

В День защиты детей на площади у Комсомольца откроется "Ярмарка Фантазий".

1 июня, в Международный день защиты детей, на площадке у ККЗ "Комсомолец" откроется "Ярмарка фантазий". Так назвали большую концертно-игровую и познавательную программу, посвященную детскому празднику. Жителей Южно-Сахалинска и гостей города ждет множество сюрпризов. На площадке с 10 утра начнутся конкурсы. Заработает настоящий пункт сбора фантазий, в котором дети и взрослые смогут помечтать всласть. Гостей мероприятия будут удивлять «Чадо остров» с научным шоу, шоу мыльных пузырей и профессор Открывашкин с его выездной научной лабораторией, в которой фантастика становится реальностью! Ребята не просто будут наблюдать за эффектными превращениями и удивительными чудесами, но сами примут участие в экспериментах и почувствуют себя настоящими учеными. Дети, пришедшие на праздник, примут участие в различных эстафетах, играх, квесте, конкурсе рисунка на асфальте, флешмобе. Всех отличившихся ребят ждут потрясающие призы, бесплатные сладости и море эмоций. На празднике будут разыграны: пригласительные билеты в цирк, сертификаты в кино, подарки от Телекомпании АСТВ, подарки от Love радио, приз от магазина «Эконом» и угощение от «Сахалинского кондитера».

Кроме того, юных зрителей ожидает бесплатный просмотр мультфильма «Трио в перьях», начало которого в 11.00. Показ мультфильмов «Спартак. Герой вселенной» и «Подводная эра» состоится с 50% скидкой. Количество мест на просмотр мультфильмов ограничено, билеты необходимо взять заранее в кассе кинотеатра.

Партнеры мероприятия: Телекомпания АСТВ, , Love радио, «Чадо остров», «МОРЕ. Детское пространство», «Министерство праздников», «МИМИМИШКИ», «Сахалинский кондитер», «ТД «Амикс», «Диско БАС», сеть магазинов «Эконом», Присоединяйтесь!

«Ярмарка Фантазий» – праздник детства, улыбок и радости!

Расписание Ярмарки

10.00 Начало Ярмарки

10.30 Научное шоу от студии «Чадо остров»

11.00 м/ф «Трио в перьях»

11.15 Конкурсы от партнеров ярмарки

11.45 Шоу мыльных пузырей

12.30 «Рисунки на асфальте» вместе с Love Радио

13.00 м/ф «Спартак. Герой вселенной»

13.10 Флеш моб

13.15 «Пушка Фантазий» - торжественный выстрел

14.00 Программа с фокусами от профессора «Открывашкина»

14.00 Мастер-класс «Создай мультфильм своими руками» (фойе кинотеатра)

15.00 м/ф «Подводная эра»

Где и когда?
Комсомолец, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская, 52, тел. 8 (4242) 723344

1 июня, четверг
10:00
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