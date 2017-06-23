XXVIII Всероссийский олимпийский день

В Сахалинской области празднование XXVIII Всероссийского олимпийского дня, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, как и по всей стране, состоится 24 июня. Сахалинцы отметят его велопробегом и легкоатлетическим забегом.



Они пройдут, как и в прошлом году, по дороге на СТК "Горный воздух". С сегодняшнего дня начинается предварительная регистрация для всех желающих. Подать заявку можно несколькими способами — электронным письмом, по телефону или лично.



Для участия в легкоатлетическом забеге необходимо отправить заявку на электронный адрес: probeg@sakhalinbike.ru. Также можно обратиться в школу летних видов спорта имени Комнацкого с 14:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 76-20-08.



Для желающих принять участие в велопробеге действует такая же электронная почта. Все заявки необходимо отправлять на нее.



— Трасса сложная и не каждому под силу, но в этом и есть вызов и возможность проверить себя. Это будет массовое мероприятие. Допуск специальный здесь не нужен. Участник должен самостоятельно рассчитать свои возможности. Старт состоится 24 июня, поэтому еще есть время подготовиться, — отмечают организаторы.



Финиш "Олимпийской мили" состоится на средней площадке спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Здесь для участников и гостей праздника организаторы подготовят праздничную программу.



Торжественное открытие "Олимпийской мили" начнется в 10:00 на точке старта (автодорога на СТК "Горный воздух"). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега — на 10:15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9:30 до 11:30.



К участию в мероприятии допускаются лица старше 14 лет в сопровождении родителей либо опекунов.