3 июня 2017 в 12.00 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоится мероприятие «Встречаем лето. Троица».

Троица являлась своеобразным разделом весны и лета. Отмечался он на 50-ый день после Пасхи - Праздник в честь Отца, Сына и Святого Духа. По народному календарю Троицын день называли «зелеными святками». В этот день прихожане выстаивали в церквях обедни с букетами луговых цветов или ветками деревьев, дома украшали березками. Этот праздник традиционно считался в народе праздником женским, а точнее - девичьим. После обедни девушки меняли свой наряд, на голову надевали свежие березовые венки, переплетенные цветами, и в таком уборе шли в лес развивать березку. Около завитых берез водили хороводы, плясали, пели особые песни, исполнявшиеся только в это время. Завивая березу, девушки "завечали" о своей судьбе и судьбе близких: жить или умереть, выйти замуж или нет, исполнится ли желание.

Со временем, когда выполнению девичьих ритуалов уже не придавалось такого значения как прежде, Троица стала осмысляться как праздник молодежи. Его характерной чертой были - всеобщие молодежные гулянья, на которые сходились представители нескольких деревень.

В мероприятии примут участие образцовый фольклорный ансамбль «Туесок», руководитель Юлия Бега и студия танцев HIP – HOP MANUFACTORY.

Праздник «Встречаем весну. Троица» - одно из мероприятий грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…», осуществляемый при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».

Участие в мероприятии – бесплатное!

Адрес: Курильская,42

Справки по телефону: 31-25-25, 72-37-38

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