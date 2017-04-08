8 апреля в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоится мероприятие «Встреча весны».

В программе мероприятия:

-выступление солистов детского народного хора «Жар-птица» МБУДО ДШИ «Этнос», концертмейстер - Падалка Александр Григорьевич, руководитель - Алешко Елена Ивановна.

-мастер-класс «Изготовление тряпичной птички». Мастер-класс проведет член Союза художников России, ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Мария Юрьевна Дмитриева (г. Сергиев Посад, московская область).

Мероприятие пройдет на фоне выставки современной Сергиево-Посадской игрушки (из личной коллекции Марии Юрьевны Дмитриевой и фондов Сахалинского областного художественного музея).

Информационная справка:

Дмитриева Мария Юрьевна

Окончила Российский художественно-технический колледж игрушки, отделение художественного проектирования и оформления игрушек; Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, факультет прикладного искусства. Член Союза художников России с 2008 г. Ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.

Активно участвует в российских, региональных и международных выставках и фестивалях. Работы находятся в собрании Художественно-педагогического музея игрушки РАО (г. Сергиев Посад), Музея матрешки (Фонд народных художественных промыслов), г. Москва, Сергиево – Посадского Государственного историко – художественного музея – заповедника (г. Сергиев Посад), в частных коллекциях России, Японии, США, Швеции, Франции.

Для участия в мероприятии приглашаются сахалинцы и гости острова (12+)

Регистрация для участия в мероприятии – обязательна!

Записаться можно по телефону: 31-25-25 (со вторника по пятницу, с 11.00 до 17.00)

Всю подробную информацию можно получить по телефону:, 72-36-43, 31-25-25

Адрес: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru