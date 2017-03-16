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Встреча с интересным собеседником. Путешествие в прошлое и в сегодняшний день

Встреча с интересным собеседником. Путешествие в прошлое и в сегодняшний день

Жители и гости Южно-Сахалинска приглашаются принять участие в проекте краеведческого музея «Встреча с интересным собеседником. Путешествие в прошлое и в сегодняшний день».

Первая встреча состоится 16 марта. Собеседником станет краевед, публицист, путешественник — Сергей Федорчук. Он автор более 200 историко-краеведческих публикаций, в том числе 10 книг по истории Сахалина XIX–XX вв. Читатель чувствует безграничную любовь автора к Сахалину, к Южно-Сахалинску, знакомится с малоизвестными страницами истории острова и города в разные исторические отрезки времени.

Сергей Петрович побывал на всех континентах планеты, а в 50-летний юбилей покорил вершину Олимпа (высота 2 911 м) и принял участие в традиционном Афинском марафоне (дистанция 42 км 195 м) в Греции.

Тема предстоящей встречи — «На виражах истории». Участники узнают факты, связанные с историей нашего города, когда он был селом Владимировка, назывался Тойохара и только-только получил название Южно-Сахалинск.

Начало мероприятия в 17.00.

Телефон для справок: 72–75–55

 

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

16 марта, четверг
17:00
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