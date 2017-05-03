Всероссийская Юниор-Лига КВН 2017

3 мая в киноконцертном зале "Октябрь" состоятся областные финальные игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН 2017, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов.



Всероссийская Юниор-Лига КВН существует с 2001 год, с 2005 года является официальной лигой Международного Союза КВН. Лучшие команды КВН будут бороться за право представлять Сахалинскую область на Международном фестивале, который состоится осенью этого года в городе Анапа.



Главной целью проведения игр является создание условии? для развития творческих способностей и интеллектуального потенциала учащейся молодежи.



Учредителями Всероссийской Юниор-Лиги КВН являются министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" и телевизионная компания "АМиК".



Организатором игр является Сахалинская областная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", игры проходят при поддержке министерства спорта и молодежной политики островного региона.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 47-29-88.