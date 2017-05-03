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Всероссийская Юниор-Лига КВН 2017

Всероссийская Юниор-Лига КВН 2017

3 мая в киноконцертном зале "Октябрь" состоятся областные финальные игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН 2017, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов.


Всероссийская Юниор-Лига КВН существует с 2001 год, с 2005 года является официальной лигой Международного Союза КВН. Лучшие команды КВН будут бороться за право представлять Сахалинскую область на Международном фестивале, который состоится осенью этого года в городе Анапа.

Главной целью проведения игр является создание условии? для развития творческих способностей и интеллектуального потенциала учащейся молодежи.

Учредителями Всероссийской Юниор-Лиги КВН являются министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" и телевизионная компания "АМиК".

Организатором игр является Сахалинская областная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", игры проходят при поддержке министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 47-29-88.

Где и когда?
Октябрь, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612

3 мая, среда
17:30
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