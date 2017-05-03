Всероссийская Юниор-Лига КВН 2017
3 мая в киноконцертном зале "Октябрь" состоятся областные финальные игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН 2017, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Всероссийская Юниор-Лига КВН существует с 2001 год, с 2005 года является официальной лигой Международного Союза КВН. Лучшие команды КВН будут бороться за право представлять Сахалинскую область на Международном фестивале, который состоится осенью этого года в городе Анапа.
Главной целью проведения игр является создание условии? для развития творческих способностей и интеллектуального потенциала учащейся молодежи.
Учредителями Всероссийской Юниор-Лиги КВН являются министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" и телевизионная компания "АМиК".
Организатором игр является Сахалинская областная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", игры проходят при поддержке министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 47-29-88.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612