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Всемирный день вязания

Всемирный день вязания

Флешмоб в музее — это возможность необычно и познавательно провести выходной день. 
Ждем всех желающих на территории Сахалинского областного краеведческого музея 11 июня в 12:00. Приносите с собой вязальные спицы или крючок, нитки, занимайте любимые места около музея и начинайте вязать! В 12:30 акция заканчивается. Вы сможете обменяться опытом, полюбоваться готовыми изделиями, обязательно захватите их с собой, а в 13:00 — прослушать лекцию об истории любимого и всегда актуального хобби. 

В случае плохой погоды акция состоится в здании музея. 

Справки по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

11 июня, воскресенье
12:00
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