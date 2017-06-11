Всемирный день вязания
Флешмоб в музее — это возможность необычно и познавательно провести выходной день.
Ждем всех желающих на территории Сахалинского областного краеведческого музея 11 июня в 12:00. Приносите с собой вязальные спицы или крючок, нитки, занимайте любимые места около музея и начинайте вязать! В 12:30 акция заканчивается. Вы сможете обменяться опытом, полюбоваться готовыми изделиями, обязательно захватите их с собой, а в 13:00 — прослушать лекцию об истории любимого и всегда актуального хобби.
В случае плохой погоды акция состоится в здании музея.
Справки по телефону: 72–75–55.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
11 июня, воскресенье
12:00
Комментарии