Всемирный день вязания

Флешмоб в музее — это возможность необычно и познавательно провести выходной день.

Ждем всех желающих на территории Сахалинского областного краеведческого музея 11 июня в 12:00. Приносите с собой вязальные спицы или крючок, нитки, занимайте любимые места около музея и начинайте вязать! В 12:30 акция заканчивается. Вы сможете обменяться опытом, полюбоваться готовыми изделиями, обязательно захватите их с собой, а в 13:00 — прослушать лекцию об истории любимого и всегда актуального хобби.



В случае плохой погоды акция состоится в здании музея.



Справки по телефону: 72–75–55.