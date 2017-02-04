Профессиональный спортивный клуб "Сахалин" приглашает болельщиков посетить три последних матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по волейболу среди женских команд. В этих играх наши девушки постараются добыть необходимое количество очков, чтобы сохранить на следующий год прописку в элитном дивизионе. Первыми на паркет против наших волейболисток 4 февраля выйдут игроки "Динамо-Казань". 12 февраля сахалинкам предстоит сыграть против челябинского "Метара". А 18 февраля мы ждем в гости девушек из "Заречье-Одинцово".

Все встречи пройдут в Южно-Сахалинске в волейбольном центре "Сахалин".

Начало в 17.00.

Вход бесплатный.