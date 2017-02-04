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Волейбол

Волейбол

Профессиональный спортивный клуб "Сахалин" приглашает болельщиков посетить три последних матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по волейболу среди женских команд. В этих играх наши девушки постараются добыть необходимое количество очков, чтобы сохранить на следующий год прописку в элитном дивизионе. Первыми на паркет против наших волейболисток 4 февраля выйдут игроки "Динамо-Казань". 12 февраля сахалинкам предстоит сыграть против челябинского "Метара". А 18 февраля мы ждем в гости девушек из "Заречье-Одинцово". 
 
Все встречи пройдут в Южно-Сахалинске в волейбольном центре "Сахалин".
 
Начало в 17.00.
 
Вход бесплатный.
Где и когда?
Сахалин, волейбольный центр

Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1

4 февраля, суббота
17:00
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12 февраля, воскресенье
17:00
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18 февраля, суббота
17:00
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