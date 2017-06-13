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Весёлая ферма

Весёлая ферма

Детективный сюжет «закручен» по всем правилам жанра. Головоломка составлена специалистами ИПО для детей младшего школьного возраста. Благодаря необычному формату мероприятия каждый ребёнок должен будет проявить активность и свои элементарные знания о домашних животных. Вследствие этого квест приобретет не только развлекательный характер, но и развивающий. Принимаются командные заявки из летних детских площадок.
Территория зоопарка

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

13 июня, вторник
14:00
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