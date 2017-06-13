Весёлая ферма

Детективный сюжет «закручен» по всем правилам жанра. Головоломка составлена специалистами ИПО для детей младшего школьного возраста. Благодаря необычному формату мероприятия каждый ребёнок должен будет проявить активность и свои элементарные знания о домашних животных. Вследствие этого квест приобретет не только развлекательный характер, но и развивающий. Принимаются командные заявки из летних детских площадок.

Территория зоопарка