9 апреля на сцене у механических аттракционов для всех гостей, пришедших в парк состоится концертно-развлекательная программа посвященная православному празднику "Вербное воскресенье".

В программе мероприятия выступления образцово-показательного ансамбля эстрадного танца "Плэй Данс" и вокалистки южно-сахалинского духового оркестра Ларисы Качайкиной, а наши ведущие Иван да Марья расскажут об истоках праздника и приметах, проведут игровые, конкурсные программы и викторины.