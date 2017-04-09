Вербное воскресенье
9 апреля на сцене у механических аттракционов для всех гостей, пришедших в парк состоится концертно-развлекательная программа посвященная православному празднику "Вербное воскресенье".
В программе мероприятия выступления образцово-показательного ансамбля эстрадного танца "Плэй Данс" и вокалистки южно-сахалинского духового оркестра Ларисы Качайкиной, а наши ведущие Иван да Марья расскажут об истоках праздника и приметах, проведут игровые, конкурсные программы и викторины.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575
9 апреля, воскресенье
14:00
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