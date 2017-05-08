Официальный велопробег, посвященный 9 мая, вновь пройдет в островном регионе. В нем, как и в прошлый раз, смогут принять участие все желающие.

Участникам дадут старт 8 мая с центральной площади портового города. В прошлом году зарегистрировалось 100 человек. В этом году организаторы надеются побить данный рекорд.

- Мы учли все замечания прошлого года, когда на трассе Корсаков – Южно-Сахалинск скопилась огромная пробка, постараемся в этом году подобного не допустить, - отмечают в пресс-службе регионального минспорта.

После завершения велопробега, на площади Славы в областном центре участники возложат цветы к вечному огню, и почтут память погибших в годы Великой Отечественной Войны минутой молчания.

Для всех участников министерство спорта и молодежной политики области подготовит сертификаты, которые смогут напоминать о состоявшемся велопробеге. Также на площади будет работать пулевая кухня для всех желающих.

По предварительной информации старт будет дан в 11.00 часов, но возможно время изменится. Более подробная информация о начале регистрации будет сообщена дополнительно.