Традиционный подарок на День всех влюбленных – валентинка. Открытка, изготовленная в форме сердца с написанными теплыми пожеланиями, а может быть признаниями. Обычно ее не подписывают, адресат должен сам догадаться, кто отправил послание.

Изготовить валентинку самостоятельно, значит вложить в нее частичку сердца. Дарите любимым СВОИ валентинки. А мы покажем, как их сделать необычными, авторскими, душевными.

Ждем Вас на мастер-класс 12 февраля в 12.00.

С наступающим праздником Днем всех влюбленных.