Валентинка
Традиционный подарок на День всех влюбленных – валентинка. Открытка, изготовленная в форме сердца с написанными теплыми пожеланиями, а может быть признаниями. Обычно ее не подписывают, адресат должен сам догадаться, кто отправил послание.
Изготовить валентинку самостоятельно, значит вложить в нее частичку сердца. Дарите любимым СВОИ валентинки. А мы покажем, как их сделать необычными, авторскими, душевными.
Ждем Вас на мастер-класс 12 февраля в 12.00.
С наступающим праздником Днем всех влюбленных.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09
12 февраля, воскресенье
12:00
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