Уличная фотография. Авторский подход
Известный российский фотограф Вивиан Дель Рио даст сахалинцам мастер-класс по фотографии - «Уличная фотография. Авторский подход». По окончанию уроков участники узнают нюансы уличной фотографии, отработают полученные знания на практике, разберут и проанализируют съемку вместе с учителем. Организатор мастер-класса - Фонд "Родные острова".
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 25а
19 мая, пятница
00:00
20 мая, суббота
00:00
21 мая, воскресенье
00:00
22 мая, понедельник
00:00
Комментарии