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Уличная фотография. Авторский подход

Уличная фотография. Авторский подход

Известный российский фотограф Вивиан Дель Рио даст сахалинцам мастер-класс по фотографии - «Уличная фотография. Авторский подход». По окончанию уроков участники узнают нюансы уличной фотографии, отработают полученные знания на практике, разберут и проанализируют съемку вместе с учителем. Организатор мастер-класса - Фонд "Родные острова".

Подробности!

Где и когда?
Бумеранг, туристско-краеведческий клуб

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 25а

19 мая, пятница
00:00
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20 мая, суббота
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21 мая, воскресенье
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22 мая, понедельник
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