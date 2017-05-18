Известный российский фотограф Вивиан Дель Рио даст сахалинцам мастер-класс по фотографии - «Уличная фотография. Авторский подход». По окончанию уроков участники узнают нюансы уличной фотографии, отработают полученные знания на практике, разберут и проанализируют съемку вместе с учителем. Организатор мастер-класса - Фонд "Родные острова".

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