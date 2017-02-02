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Цветы Мугунхва на сахалинской земле

Цветы Мугунхва на сахалинской земле

С 02 по 27 февраля ежедневно в 12:00 в рабочие дни (вторник — пятница) посетители Сахалинского областного краеведческого музея могут стать участниками экскурсии по выставке «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». 
Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев. 
Экскурсанты увидят подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители познакомятся с документами и фотографиями из фондов ГИАСО. 
Выставка приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю, является одним из мероприятий Дней корейской культуры в музее. 

Стоимость посещения музея с экскурсией: 
- для детей до 16 лет — 50 руб., 
- для взрослых — 100 руб. 

Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону: 72–75–55. 

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

2 февраля, четверг
12:00
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3 февраля, пятница
12:00
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4 февраля, суббота
12:00
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5 февраля, воскресенье
12:00
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6 февраля, понедельник
12:00
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