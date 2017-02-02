С 02 по 27 февраля ежедневно в 12:00 в рабочие дни (вторник — пятница) посетители Сахалинского областного краеведческого музея могут стать участниками экскурсии по выставке «Цветы Мугунхва на сахалинской земле».

Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев.

Экскурсанты увидят подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители познакомятся с документами и фотографиями из фондов ГИАСО.

Выставка приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю, является одним из мероприятий Дней корейской культуры в музее.



Стоимость посещения музея с экскурсией:

- для детей до 16 лет — 50 руб.,

- для взрослых — 100 руб.



Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону: 72–75–55.