Цветы Мугунхва на сахалинской земле
С 02 по 27 февраля ежедневно в 12:00 в рабочие дни (вторник — пятница) посетители Сахалинского областного краеведческого музея могут стать участниками экскурсии по выставке «Цветы Мугунхва на сахалинской земле».
Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев.
Экскурсанты увидят подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители познакомятся с документами и фотографиями из фондов ГИАСО.
Выставка приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю, является одним из мероприятий Дней корейской культуры в музее.
Стоимость посещения музея с экскурсией:
- для детей до 16 лет — 50 руб.,
- для взрослых — 100 руб.
Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону: 72–75–55.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774