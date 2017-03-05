афиша
афиша
Регистрация
Только раз бывает в жизни встреча...

Только раз бывает в жизни встреча...

5 марта в 17:00 театр-студия «Разные лица» при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на вечер романса «Только раз бывает в жизни встреча…».

Слушатели смогут окунуться в лирическую атмосферу не только русских, но и цыганских романсов, таких, как «Очи черные», «Две гитары», «Ивушки».

Подобные произведения обладают красивыми мелодиями и нежными, проникновенными словами, которые так легко запоминаются. Многие романсы существуют более века, но «уходить в небытие» не собираются. Они говорят о ревности, разлуке, любви, часто не разделённой, – о том, что волновало и тревожило человеческую душу во все времена.

Поет для гостей Оксана Соломина, художественный руководитель театра-студии «Разные лица».

Вход свободный. 

Телефон (4242) 45-25-28

Где и когда?
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55

5 марта, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Семейная альпиниада
Семейная альпиниада
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Без кота и жизнь не та!
Без кота и жизнь не та!
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru