5 марта в 17:00 театр-студия «Разные лица» при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на вечер романса «Только раз бывает в жизни встреча…».

Слушатели смогут окунуться в лирическую атмосферу не только русских, но и цыганских романсов, таких, как «Очи черные», «Две гитары», «Ивушки».

Подобные произведения обладают красивыми мелодиями и нежными, проникновенными словами, которые так легко запоминаются. Многие романсы существуют более века, но «уходить в небытие» не собираются. Они говорят о ревности, разлуке, любви, часто не разделённой, – о том, что волновало и тревожило человеческую душу во все времена.

Поет для гостей Оксана Соломина, художественный руководитель театра-студии «Разные лица».

Вход свободный.

Телефон (4242) 45-25-28