афиша
афиша
Регистрация
Темная комната

Темная комната

В Сахалинском Музее Медведя стартовал новый проект - Темная комната.

Это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания.

Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии.

Темная часть экскурсии, это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут.

Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они “увидели”, почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Экскурсия направлена на развитие самопознания, переосмысливание жизненных ценностей. Взгляд «изнутри» научит гостей толерантности по отношению к незрячим людям, а также подарит незабываемый опыт и яркие впечатления!

Темная комната находится на территории Музея Медведя, вход через парк развлечений ИграMix 5 этаж, подробнее 260-597

Где и когда?
Музей медведя

Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597

20 января, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
21 января, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
22 января, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
23 января, понедельник
10:00
 В календарь
 В календарь
24 января, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Фигурное катание на коньках
Фигурное катание на коньках
ИграMix
ИграMix
Виктория
Виктория
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru