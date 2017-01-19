В Сахалинском Музее Медведя стартовал новый проект - Темная комната.

Это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания.

Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии.

Темная часть экскурсии, это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут.

Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они “увидели”, почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Экскурсия направлена на развитие самопознания, переосмысливание жизненных ценностей. Взгляд «изнутри» научит гостей толерантности по отношению к незрячим людям, а также подарит незабываемый опыт и яркие впечатления!

Темная комната находится на территории Музея Медведя, вход через парк развлечений ИграMix 5 этаж, подробнее 260-597