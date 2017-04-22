Приглашаем вас в гости, разгадать тайны матушки Земли!

Планета Земля хранит в себе много тайн и загадок. 7 тайн матушки Земли – это увлекательный квест-путешествие по жарким континентам и странам, где обитают теплолюбивые животные. Некоторых из них можно увидеть в Сахалинском зоопарке. Квест по зоопарку поможет вам лучше узнать экзотических питомцев, по ходу увлекательного сюжета участникам предстоит раскрыть много секретов. Самых удачливых мастеров головоломок ждут призы!

Ждем вас 22 апреля в 12:00, в зоопарке.



Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26