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7 тайн матушки Земли

7 тайн матушки Земли

Приглашаем вас в гости, разгадать тайны матушки Земли!

Планета Земля хранит в себе много тайн и загадок. 7 тайн матушки Земли – это увлекательный квест-путешествие по жарким континентам и странам, где обитают теплолюбивые животные. Некоторых из них можно увидеть в Сахалинском зоопарке. Квест по зоопарку поможет вам лучше узнать экзотических питомцев, по ходу увлекательного сюжета участникам предстоит раскрыть много секретов. Самых удачливых мастеров головоломок ждут призы! 
Ждем вас 22 апреля в 12:00, в зоопарке.

Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

22 апреля, суббота
12:00
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