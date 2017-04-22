7 тайн матушки Земли
Приглашаем вас в гости, разгадать тайны матушки Земли!
Планета Земля хранит в себе много тайн и загадок. 7 тайн матушки Земли – это увлекательный квест-путешествие по жарким континентам и странам, где обитают теплолюбивые животные. Некоторых из них можно увидеть в Сахалинском зоопарке. Квест по зоопарку поможет вам лучше узнать экзотических питомцев, по ходу увлекательного сюжета участникам предстоит раскрыть много секретов. Самых удачливых мастеров головоломок ждут призы!
Ждем вас 22 апреля в 12:00, в зоопарке.
Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09
22 апреля, суббота
12:00
Комментарии