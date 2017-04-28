Субботник в парке

29 апреля в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина в рамках месячника чистоты пройдет общегородской субботник.

Поэтому случаю приглашаем активных горожан присоединиться к сотрудникам учреждений культуры и выйти на уборку территории, чтобы очистить парк от остатков снега, сухостоя, листвы и мусора, скопившегося за зимний период.

Сбор участников состоится у административного здания в 10:00 часов, при себе желательно иметь хоз. инвентарь и перчатки, а если такового не нет, его выдадут на месте.

На площадке будет работать полевая кухня, после уборки территории можно будет угоститься гречневой кашей и горячим чаем.

Физические нагрузки на свежем воздухе под музыкальное сопровождение придадут бодрости, зададут тонус и хорошее настроение на предстоящий день.