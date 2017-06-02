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Субботник

Субботник

Субботник состоится в Южно-Сахалинске завтра, 3 июня, в 09.30. Место сбора - пересечение пр. Мира и ул. Ленина на въезде в Хомутово, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Администрация Южно-Сахалинска приглашает на субботник горожан.

Предполагаемый фронт  работ - уборка пр. Мира на участке от пересечения с ул. Ленина до ТЦ «Бубль Гум». Участникам субботника предстоит убрать из придорожных канав деревья, оставшиеся после циклонов прошлых лет, бытовой мусор и прочее.

Все участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарем.

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

3 июня, суббота
09:30
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