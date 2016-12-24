Чемпионат и Первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул.Венская, 5. Дата проведения: 25.12.2016, воскресенье. (Возможно изменение даты и места проведения в связи с погодными условиями)
Предварительная Программа соревнований:
- 13:30 - 14:30 Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак.
- 14:30 Церемония открытия соревнований.
- 15:00 Старты участников соревнований. После финиша всех участников и заседания ГСК - Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.
http://www.fes65.ru
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.12-А, кв.4, тел. (4242) 41-37-03
25 декабря, воскресенье
10:00
Комментарии