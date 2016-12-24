Чемпионат и Первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул.Венская, 5. Дата проведения: 25.12.2016, воскресенье. (Возможно изменение даты и места проведения в связи с погодными условиями)

Предварительная Программа соревнований:

- 13:30 - 14:30 Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак.

- 14:30 Церемония открытия соревнований.

- 15:00 Старты участников соревнований. После финиша всех участников и заседания ГСК - Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.

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