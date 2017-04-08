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Снежный карнавал

Снежный карнавал

8 апреля в Южно-Сахалинске на базе СТК "Горный воздух" состоится ежегодный костюмированный Фестиваль "Снежный карнавал". Этой удивительной традиции в нынешнем году исполняется 23 года.

Особенностью этого мероприятия, которое пользуется неизменной популярностью у сахалинцев и гостей острова на протяжении столь долгого времени, стало то, что его участники не просто одевают карнавальные костюмы, но и непременно встают на горные лыжи, чтобы хотя бы раз спуститься с горы. А как же иначе, ведь в программе карнавала представлены соревнования в различных видах горнолыжного спорта. Да и сценой для этого действа, которое год от года становится всё красочней и фееричней, служит один из лучших горнолыжных курортов Дальнего Востока.

Примечательно, что этот праздник безудержного веселья возник стихийно в 1994 году, тогда любители горных лыж и сноуборда самостоятельно организовали празднование по случаю окончания горнолыжного сезона. Наверное, этому он и обязан своей особой атмосферой домашнего праздника, хотя и очень масштабного.

Супергерои, персонажи мультфильмов, ряженные в национальные одежды разных народов мира, человек-чемодан, малышня, одетая в костюмы зверят, кого только не было на этом карнавале в прошлые годы! 
В программу развлечений ежегодно вносятся изменения, но костюмированные командные спуски и конкурсы на ловкость, скорость и выносливость с розыгрышами ценных призов и подарков всегда являются обязательным элементом карнавала. Неизменным остаётся и то напряжённое внимание, с которым зрители следят за соревнованиями. Это всегда буря эмоций, которую испытываешь, любуясь мастерством спортсменов.

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

8 апреля, суббота
12:00
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