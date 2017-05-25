25 мая, в Международный день поиска пропавших детей, в Южно-Сахалинске пройдет ежегодная акция «Синяя ленточка». Ее третий год подряд устраивают участники поисково-спасательного отряда «СОВА».

Уже завтра в 18:30 все неравнодушные горожане могут прийти в западную часть сквера на площади Ленина в областном центре.

"В этот день в память обо всех пропавших мы повяжем "синие ленточки" на свои и ваши руки. Мы будем раздавать памятки "Паспорт ребенка", которые помогут родителям и детям, попавшим в сложную ситуацию. в 20:00 в небо над городом поднимутся 25 синих шаров. А примерно в 21:00 в сквере пройдет флешмоб "Символ надежды" - в сквере у фонтана зажгутся свечи в память о детях, которые никогда больше не вернуться к родителям. Приглашаем всех желающих принести свечи в сквер", - говорят организаторы акции.

Маленькая незабудка - символ этого дня во всем мире, вновь станет главным цветком акции.

А в 22:00 во всем мире будет проходить акция "Освети путь домой". Тысячи людей зажгут свечу на своем окне, как символ надежды, что дети смогут увидеть этот огонек и обязательно вернуться.

25 мая каждый, кому небезразлична жизнь и безопасность детей, сможет вместе с волонтерами сказать своим землякам, соседям, знакомым: “Не будьте равнодушными, не проходите мимо, действуйте!»

Если у вас пропали близкие, после обращения в полицию можете обратиться в ПСО «СОВА» по телефонам 44-66-98 (89621206698) или 41-63-62 (89625816362). Вы также можете разместить данные на странице ПСО «Сова» в соцсети Одноклассники: http://ok.ru/group/52712163442779 или в группе АСТВ http://ok.ru/astv.r