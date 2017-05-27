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Шоу рыжих-конопатых!

Шоу рыжих-конопатых!

27 мая 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина, в 14.00 на сцене у механических аттракционов будет происходить небывалое действо — ШОУ РЫЖИХ?КОНОПАТЫХ!

Если цвет ваших волос — ЗОЛОТОЙ, если солнце оставило на ваших носах и носиках свои веселые отметины — ВЕСНУШКИ, ждем ваших заявок на участие в конкурсной программе «СОЛНЕЧНАЯ КОРОНАЦИЯ»!

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Городского парка http:sakhalin?park.ru в разделе «Документы».

Тел для справок: 72–45–75

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

27 мая, суббота
14:00
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