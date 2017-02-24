афиша
афиша
Регистрация
Широкая масленица

Широкая масленица

Фольклорный ансамбль Сахалинского колледжа искусств «Белые росы», вновь подготовил интересную познавательную программу для всей семьи, посвященную Масленице.

24 февраля в 18:30 в концертном зале Сахалинского колледжа искусств состоится фольклорная интерактивная программа «Широкая масленица». Во время представления гости смогут поучаствовать в обрядах, послушать красивые русские народные песни, узнают всё о традициях русского народного праздника, а Елена Ивановна Алешко — руководитель ансамбля, преподаватель колледжа, расскажет с любовью и трепетом о русском широком масленичном гулянии.

Приглашаем на мероприятие всех желающих!

Где и когда?
Сахалинский колледж искусств

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667

24 февраля, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Снежный призыв - 2017
Снежный призыв - 2017
Темная комната
Темная комната
Сударыня Масленица
Сударыня Масленица
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru