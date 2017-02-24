Фольклорный ансамбль Сахалинского колледжа искусств «Белые росы», вновь подготовил интересную познавательную программу для всей семьи, посвященную Масленице.

24 февраля в 18:30 в концертном зале Сахалинского колледжа искусств состоится фольклорная интерактивная программа «Широкая масленица». Во время представления гости смогут поучаствовать в обрядах, послушать красивые русские народные песни, узнают всё о традициях русского народного праздника, а Елена Ивановна Алешко — руководитель ансамбля, преподаватель колледжа, расскажет с любовью и трепетом о русском широком масленичном гулянии.

Приглашаем на мероприятие всех желающих!