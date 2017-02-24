Широкая масленица
Фольклорный ансамбль Сахалинского колледжа искусств «Белые росы», вновь подготовил интересную познавательную программу для всей семьи, посвященную Масленице.
24 февраля в 18:30 в концертном зале Сахалинского колледжа искусств состоится фольклорная интерактивная программа «Широкая масленица». Во время представления гости смогут поучаствовать в обрядах, послушать красивые русские народные песни, узнают всё о традициях русского народного праздника, а Елена Ивановна Алешко — руководитель ансамбля, преподаватель колледжа, расскажет с любовью и трепетом о русском широком масленичном гулянии.
Приглашаем на мероприятие всех желающих!
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667
24 февраля, пятница
18:30
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