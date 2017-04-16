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«Семейный досуг» в краеведческом музее

«Семейный досуг» в краеведческом музее

Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на ЭКО-программу выходного дня «Семейный досуг».

16 и 30 апреля в 12:00 и 14:00 «Земля — она такая круглая!» Занятие познакомит с основными сведениями о Земле, её возникновением, историей и интересными фактами. В завершение — викторина и творческое занятие «И это всё наша Земля». «День Земли» — это международная акция, которая проводится с 1970 года в конце апреля в разных странах мира. Целью проведения экологической акции «День Земли» является привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны окружающей среды. Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых). Предварительная запись по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

16 апреля, воскресенье
12:00
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16 апреля, воскресенье
14:00
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30 апреля, воскресенье
12:00
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30 апреля, воскресенье
14:00
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