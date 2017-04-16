«Семейный досуг» в краеведческом музее

Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на ЭКО-программу выходного дня «Семейный досуг».

16 и 30 апреля в 12:00 и 14:00 «Земля — она такая круглая!» Занятие познакомит с основными сведениями о Земле, её возникновением, историей и интересными фактами. В завершение — викторина и творческое занятие «И это всё наша Земля». «День Земли» — это международная акция, которая проводится с 1970 года в конце апреля в разных странах мира. Целью проведения экологической акции «День Земли» является привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны окружающей среды. Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых). Предварительная запись по телефону: 72–75–55.