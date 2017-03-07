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Семейная альпиниада

Семейная альпиниада

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» объявляет о регистрации участников флэшмоба «Семейная альпиниада», который приурочен к празднованию международного женского дня 8 марта. В нем могут принять участие семейные команды – мама, папа старше 21 года и ребенок от 3 до 12 лет. Соревнования пройдут в три этапа: спуск на горных лыжах, спуск на сноуборде и спуск на всем, на чем можно ехать. Акция проходит при поддержке депутата Государственной Думы РФ Георгия Карлова.

- Это развлекательное мероприятие, которое направлено на объединение семей и пропаганду здорового образа жизни. Для всех участников мы подготовили сладкие призы от наших партнеров. Приглашаем 8 марта всех на среднюю площадку спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», - рассказывают организаторы.

Зарегистрироваться для участия можно по телефону: 89147581827. Заявки принимаются до 7 марта до 15:00 часов.

Все участники флэшмоба получат бесплатный подъем по предъявлению стартовых номеров. Их можно получить 8 марта с 09:00 до 09:45 часов в здании ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

Парад открытия начнется на средней площадке СТК «Горный воздух» в 10:45.

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

8 марта, среда
10:45
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