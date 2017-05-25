Ярмарка выходного дня и областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2017»

Южносахалинцев и гостей города в пятницу, субботу и воскресенье приглашают посетить традиционные ярмарки выходного дня и областную сельскохозяйственную ярмарку «Весна-2017».

В пятницу, 26 мая, на автомобильной парковке южнее площади Победы (пересечение улиц Горького и Священномученика Илариона Троицкого) покупателей ждут торговые ряды предприятий рыбопромышленного комплекса: большой выбор охлажденной рыбы и морепродуктов, копченой рыбы, пресервов и различных видов консервов по ценам производителя. Время работы - с 10.00 до 16.00.

В субботу, 27 мая, с 9.00 до 16.00 на площади Победы развернется традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2017» с участием агропромышленных предприятий из районов области.

В широком ассортименте представят свою продукцию растениеводства, животноводства, семенной и продовольственный картофель лучших сортов сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, имеющие личные подсобные хозяйства. Сахалинские переработчики порадуют новинками производства и традиционно широким ассортиментом хлебобулочной, кондитерской, мясомолочной, кулинарной, рыбной продукции и безалкогольными напитками и квасом, а предприятия, реализующие сельхозинвентарь, предложат вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников.

В воскресенье на парковке южнее площади Победы эстафету подхватит расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием предприятий рыбного и агропромышленного комплекса, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также садоводов-огородников Южно-Сахалинска. Будут представлены широкий ассортимент овощей, фермерское мясо и молоко, продукция сахалинских товаропроизводителей, мед, свежая зелень, саженцы и рассада. Время работы - с 10.00 до 16.00.

Отметим, 27 мая на время проведения ярмарки «Весна-2017» закроют автомобильное движение через площадь Победы с 6.00 до 17.00. Движение общественного транспорта на это время будет скорректировано.