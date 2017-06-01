Сеансы массового катания на коньках

В Международный День защиты детей покататься на коньках в «Кристалле» юные сахалинцы смогут бесплатно.

1 июня с 11:00 до 17:00 часов дворец спорта «Кристалл» приглашает юных сахалинцев на ледовую арену. Здесь пройдут сеансы массового катания, посещение которых в честь праздника будет для детей до 18 лет совершенно бесплатным.

В этот день в администрации ДС «Кристалл» решили не ограничивать сеансы временными рамками, как происходит обычно. Желающие активно провести время на ледовой арене могут придти в любое время с 11:00 до 17:00 и покататься на коньках. Бесплатным посещением ледовой арены в этот день смогут воспользоваться и взрослые, которые сопровождают детей до 7 лет.

К услугам гостей - прокат снаряжения, но можно также принести собственные коньки. Прокат одной пары коньков составит 150 рублей за все время катания. Размерный ряд коньков начинается от 28 размера до профессиональных. Посетителей просят учесть, что на ледовой арене температура воздуха ниже уличной, поэтому с собой желательно взять теплые вещи.

В целях обеспечения безопасности администрация ДС «Кристалл» напоминает, что ледовой арене единовременно могут присутствовать не более 100 человек.