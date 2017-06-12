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Sakh Drum Battle II

Sakh Drum Battle II

Уникальное событие для нашего острова. Sakh Drum Battle II - Второй Сахалинский чемпионат барабанщиков. В рамках чемпионата пройдут отборочные туры между барабанщиками острова, а так же финальные состязания между лучшими из лучших. Главный судья соревнований, Владимир Зиновьев - барабанщик группы STIGMATA и основатель школы игры на барабанах DRUMSTARZ г. Санкт-Петербург. Так же вас ждёт интересный мастер-класс от Владимира Зиновьева! 



В чемпионате может участвовать каждый. Регистрация участников уже началась и, если ты в теме и готов доказать, что именно ты лучший драммер на острове, то пиши сюда vk.com/trombonesakh. Форма заявки - vk.com/docs-143508771

Заявки принимаются до 15 мая. 

Первый этап - Отборочные соревнования, на которых выберут шесть сильнейших барабанщиков. Участникам предстоит: 

1) "Импровизация" - Полная свобода действий. Играй все, что умеешь и знаешь под случайный трек, предоставленный организаторами.
2) Барабанное соло (open solo) - может быть исполнено на малом барабане или на всей установке. Ко всему этому нужно не забыть добавить артистизм, финты и лучезарную улыбку т.е. элемент шоу. 

Финальный этап определит лучшего барабанщика Сахалина.

Лучшего определим следующим образом:
1) "Подготовленный номер" - участник играет под трек, предоставленный организатором на отборочном туре. На подготовку одна неделя. Покажи свою форму! 
2) "Батл" - две барабанные установки, два финалиста, один трек, лицом к лицу.

В день финального этапа пройдет мастер-класс от одного из ведущих ударников России, барабанщика группы STIGMATA Владимира Зиновьева!

Состав жюри:

- состав жюри формируется

Даты: 
12 июня в 19:00 - отборочный конкурс. Вход 200 рублей.
19 июня в 19:00 - Мастер-класс от Владимира Зиновьева (STIGMATA) и финал чемпионата. Вход 400 рублей.

Количество билетов ограниченно!
Телефон для справок 41-78-89

Все участники чемпионата получат поощрительные призы, грамоты и кексики!

Где и когда?
Тромбон, бар

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 12в, тел. (4242) 291242

12 июня, понедельник
19:00
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19 июня, понедельник
19:00
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