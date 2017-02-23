Сахалинский лёд - 2017

Впервые соревнования «Сахалинский лед» состоялись в 2012 году. Тогда рыбацкую удачу испытали всего 150 человек. А уже в 2016-ом в устье реки Найбы в Долинском районе собралось более двух тысяч человек. Впервые на лед вышли команды, состоящие из людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди участников было 34 ребенка. Самому маленькому рыболову едва минуло два года. А самой опытной участнице соревнований исполнилось 80 лет. Были и исключительно женские команды. За лучший улов состязались гости из Крыма, Хакасии, Чебоксар, Владивостока, Москвы.

В 2017 году соревнования на реке Найба в Долинском районе пройдут 24 февраля. Они будут состоять из двух блоков. Первый – командные состязания. Второй этап – «рыбацкий биатлон», это своеобразная изюминка островных соревнований. Участниками надо будет пройти через четыре последовательно расположенные зоны лова. Победителем станет тот, кто первым в каждой из них поймает по одной рыбке и пересечет финишную черту.

Участники совещания обсудили вопросы безопасности, организации питания, досуга, развлекательной программы. По словам руководителя оргкомитета, заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова, организаторы планируют сделать мероприятие интересным для всех: и для рыбаков, и для членов их семей. Победителей ждут призы. О приеме заявок организаторы сообщат дополнительно.

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Гостями соревнований "Сахалинский лед-2017" станут представители большинства приморских регионов России