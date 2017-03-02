афиша
афиша
Регистрация
Сахалинская Весна

Сахалинская Весна

С 3 по 4 марта в Южно-Сахалинске пройдут региональные соревнования по художественной гимнастике. Уже сейчас известно, что в них примут участие 187 гимнасток – это рекорд.

- Соревнования открытые, поэтому в них могут принимать участие спортсмены из других регионов Дальнего Востока. К нам приедут гимнастки из Хабаровска, - рассказывает главный тренер сборной команды области Ольга Лукина.  - Для нас это рекорд. Приглашаем сахалинцев поддержать наших спортсменок, поболеть за них. У нас будут представлены как одиночные выступления, так и командные.

В пятницу соревнования начнутся в 10:00 часов. Торжественное открытие запланировано на 13:00 часов. В субботу, 4 марта, соревнования также начнутся в 10:00 часов. Церемония закрытия состоится в этот же в 19:00 часов. Место проведения – спортивно - развлекательный комплекс «Олимпия парк».

Где и когда?
Олимпия-парк

Южно-Сахалинск, 15 км. Корсаковской трассы, тел. (4242) 45-22-55, 45-22-50

3 марта, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
3 марта, пятница
13:00
 В календарь
 В календарь
4 марта, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
4 марта, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Без кота и жизнь не та!
Без кота и жизнь не та!
8 марта в художественном музее
8 марта в художественном музее
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru