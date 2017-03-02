Сахалинская Весна

С 3 по 4 марта в Южно-Сахалинске пройдут региональные соревнования по художественной гимнастике. Уже сейчас известно, что в них примут участие 187 гимнасток – это рекорд.

- Соревнования открытые, поэтому в них могут принимать участие спортсмены из других регионов Дальнего Востока. К нам приедут гимнастки из Хабаровска, - рассказывает главный тренер сборной команды области Ольга Лукина. - Для нас это рекорд. Приглашаем сахалинцев поддержать наших спортсменок, поболеть за них. У нас будут представлены как одиночные выступления, так и командные.

В пятницу соревнования начнутся в 10:00 часов. Торжественное открытие запланировано на 13:00 часов. В субботу, 4 марта, соревнования также начнутся в 10:00 часов. Церемония закрытия состоится в этот же в 19:00 часов. Место проведения – спортивно - развлекательный комплекс «Олимпия парк».